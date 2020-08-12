В Скуратово в торговом центре произошло возгорание
На месте происшествия находится пожарный расчет.
К торговому центру, который находится на ул. Автомобилистов в тульском Скуратово, прибыл пожарный расчет. По словам очевидца, перед этим в здании наблюдалось незначительное задымление.
По предварительной информации, в одном из помещений загорелся мусор на площади в половину квадратного метра. Как сообщили Myslo в региональном МЧС, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Пострадавших в результате происшествия нет.
Другие статьи по темам
Событие