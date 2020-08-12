По каким адресам тулякам отключат газ в августе

Фото АО «Тулагоргаз».

В августе специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.

адреса 13 августа с 13.00 до 17.00

ул. Комсомольская, 226, корп. № 1. 14 августа с 13.00 до 17.00 ул. Комсомольская, 226, корп. № 2. 17 августа с 15.00 до 20.00 ул. Фрунзе, 16. с 10.00 до 17.00 ул. Мартеновская, 11,

ул. Макара Мазая, 25/8; ул. Чаплыгина, 8/25, подъезд № 1,

ул. Макара Мазая, 21/7; ул. Аносова, 7/21, подъезды №№ 1, 2,

ул. Токарева, 81, подъезд № 3. 18 августа с 15.00 до 20.00 ул. Кауля, 19/2,

ул. М. Смирнова, 109. с 10.00 до 17.00 ул. Макара Мазая, 25/8; ул. Чаплыгина, 8/25, подъезд № 2.

ул. Макара Мазая, 21/7; ул. Аносова, 7/21, подъезды №№ 3, 4. 19 августа с 12.00 до 17.00 ул. Морозова, 22, подъезды №№ 1, 2.

ул. Токарева, 86-а. 20 августа с 13.00 до 17.00 ул. Морозова, 22, подъезды №№ 3. с 10.00 до 17.00 ул. Пузакова, 20-а. 24 августа с 15.00 до 20.00 ул. Сойфера, 19. с 10.00 до 17.00 ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 1.

ул. Мартеновская, 9. 25 августа с 10.00 до 17.00 ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 2. 26 августа с 10.00 до 17.00 ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 3. 27 августа с 10.00 до 17.00 ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 4.

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.