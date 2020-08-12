По каким адресам тулякам отключат газ в августе
Публикуем список.
В августе специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.
13 августа с 13.00 до 17.00
- ул. Комсомольская, 226, корп. № 1.
14 августа с 13.00 до 17.00
- ул. Комсомольская, 226, корп. № 2.
17 августа с 15.00 до 20.00
- ул. Фрунзе, 16.
с 10.00 до 17.00
- ул. Мартеновская, 11,
- ул. Макара Мазая, 25/8; ул. Чаплыгина, 8/25, подъезд № 1,
- ул. Макара Мазая, 21/7; ул. Аносова, 7/21, подъезды №№ 1, 2,
- ул. Токарева, 81, подъезд № 3.
18 августа с 15.00 до 20.00
- ул. Кауля, 19/2,
- ул. М. Смирнова, 109.
с 10.00 до 17.00
- ул. Макара Мазая, 25/8; ул. Чаплыгина, 8/25, подъезд № 2.
- ул. Макара Мазая, 21/7; ул. Аносова, 7/21, подъезды №№ 3, 4.
19 августа с 12.00 до 17.00
- ул. Морозова, 22, подъезды №№ 1, 2.
- ул. Токарева, 86-а.
20 августа с 13.00 до 17.00
- ул. Морозова, 22, подъезды №№ 3.
с 10.00 до 17.00
- ул. Пузакова, 20-а.
24 августа с 15.00 до 20.00
- ул. Сойфера, 19.
с 10.00 до 17.00
- ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 1.
- ул. Мартеновская, 9.
25 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 2.
26 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 3.
27 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 4.
«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.
Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.