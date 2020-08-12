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По каким адресам тулякам отключат газ в августе
Фото АО «Тулагоргаз».

По каким адресам тулякам отключат газ в августе

Публикуем список.

В августе специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.

адреса

13 августа с 13.00 до 17.00

  • ул. Комсомольская, 226, корп. № 1.

14 августа с 13.00 до 17.00

  • ул. Комсомольская, 226, корп. № 2.

17 августа с 15.00 до 20.00

  • ул. Фрунзе, 16.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Мартеновская, 11,
  • ул. Макара Мазая, 25/8; ул. Чаплыгина, 8/25, подъезд № 1,
  • ул. Макара Мазая, 21/7; ул. Аносова, 7/21, подъезды №№ 1, 2,
  • ул. Токарева, 81, подъезд № 3.

18 августа с 15.00 до 20.00

  • ул. Кауля, 19/2,
  • ул. М. Смирнова, 109.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Макара Мазая, 25/8; ул. Чаплыгина, 8/25, подъезд № 2.
  • ул. Макара Мазая, 21/7; ул. Аносова, 7/21, подъезды №№ 3, 4.

19 августа с 12.00 до 17.00

  • ул. Морозова, 22, подъезды №№ 1, 2.
  • ул. Токарева, 86-а.

20 августа с 13.00 до 17.00

  • ул. Морозова, 22, подъезды №№ 3.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Пузакова, 20-а.

24 августа с 15.00 до 20.00

  • ул. Сойфера, 19.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 1.
  • ул. Мартеновская, 9.

25 августа с 10.00 до 17.00

  • ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 2.

26 августа с 10.00 до 17.00

  • ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 3.

27 августа с 10.00 до 17.00

  • ул. Ю. Фучика, 20, корп. № 3, подъезд № 4.
 

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:18 +1
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