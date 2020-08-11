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Директор белевского техникума пойдёт под суд за продажу дипломов
Фото из архива MySlo

Директор белевского техникума пойдёт под суд за продажу дипломов

Получить «корочку» о среднем профессиональном образовании у неё можно было за 100 тысяч рублей.

Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора «Белевского кооперативного техникума». Женщина обвиняется в коммерческом подкупе. Видео с места событий смотрите здесь.

По версии следствия, в феврале обвиняемая, используя свое служебное положение, получила 100 тысяч рублей за незаконную выдачу диплома без фактического  обучения. Кроме того, «клиенту» пообещали перевод в другое учебное заведение для сдачи экзаменов и получения диплома.

«Покупатель» действовал в рамках оперативных мероприятий – после передачи денег директора техникума задержали сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

 

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