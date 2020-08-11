Жесткая посадка воздушного шара под Тулой: пилот временно отстранен от работы

Председатель правления Федерации воздухоплавательного спорта Тульской области Олег Жохов прокомментировал Myslo историю о жесткой посадке воздушного шара, которая случилась 8 августа.

- При замене баллона произошло недокручивание шланга из-за резинки, не пошел газ. По данному факту мы проводим проверку, на время которой пилот отстранен от работы. Мы проверим, что случилось и чья это вина. Возможно, это какая-то техническая неисправность.

По его словам, приземление было «не совсем стандартным, но безопасным, угрозы жизни и здоровью пассажиров не было».

Олег Игоревич заверил, что в тот же день клиентам принесли извинения и вернули деньги за полет.

- Такая ситуация у нас первый раз, а я летаю уже 16 лет, — говорит Олег Жохов.

Также он рассказал, что по факту инцидента свою проверку проводит и транспортная прокуратура.

Напомним, семья тулячки Оксаны К. совершила на шаре жесткую посадку в районе «Тулачермета». Подробности истории читайте здесь.