Сводка оперштаба: в Тульской области 213 человек заразились COVID-19
Данные приведены с 28 июля по 3 августа.
За минувшие сутки в Тульской области 32 человека заразились коронавирусом, выздоровели 37.
По данным регионального оперативного штаба, с 28 июля по 3 августа зарегистрировано 213 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов области, кроме Арсеньевского, Одоевского, Белевского, Чернского, Суворовского, Куркинского, Воловского. Все заболевшие своевременно изолированы, в очагах проведены противоэпидемические мероприятия. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 8411 случаев заболевания.
Также сообщается, что 260 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее количество выздоровевших за все время наблюдения — 7017 человек.
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