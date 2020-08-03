Фото из архива Myslo.
За выходные полицейские составили почти 300 протоколов на туляков за нарушение масочного режима
Большинство нарушений зафиксировали на объектах розничной торговли.
С 31 июля по 2 августа полицейские составили 293 административных протокола на жителей Тульской области по ст. 20.6.1 КоАП РФ — за нарушение масочного режима.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, большинство нарушений — 146 — зафиксировали на объектах розничной торговли, 26 — в зданиях и сооружениях, 59 — на общественном транспорте, 62 — на остановочных павильонах.
В ведомстве уточнили, что проверки проводят сотрудники полиции различных служб и подразделений органов внутренних дел — участковые, ППС, Госавтоинспекция и др.
сегодня, в 11:10, 1 922 0
сегодня, в 10:56, 9 1872 -5
1 августа, в 19:16, 74 7667 5
1 августа, в 16:55, 82 3217 -7
Другие статьи по темам
Место