За выходные полицейские составили почти 300 протоколов на туляков за нарушение масочного режима

Фото из архива Myslo.

С 31 июля по 2 августа полицейские составили 293 административных протокола на жителей Тульской области по ст. 20.6.1 КоАП РФ — за нарушение масочного режима.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, большинство нарушений — 146 — зафиксировали на объектах розничной торговли, 26 — в зданиях и сооружениях, 59 — на общественном транспорте, 62 — на остановочных павильонах.

В ведомстве уточнили, что проверки проводят сотрудники полиции различных служб и подразделений органов внутренних дел — участковые, ППС, Госавтоинспекция и др.