новости
новости
Регистрация
За выходные полицейские составили почти 300 протоколов на туляков за нарушение масочного режима
Фото из архива Myslo.

За выходные полицейские составили почти 300 протоколов на туляков за нарушение масочного режима

Большинство нарушений зафиксировали на объектах розничной торговли.

С 31 июля по 2 августа полицейские составили 293 административных протокола на жителей Тульской области по ст. 20.6.1 КоАП РФ — за нарушение масочного режима.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, большинство нарушений — 146 — зафиксировали на объектах розничной торговли, 26 — в зданиях и сооружениях, 59 — на общественном транспорте, 62 — на остановочных павильонах.

В ведомстве уточнили, что проверки проводят сотрудники полиции различных служб и подразделений органов внутренних дел — участковые, ППС, Госавтоинспекция и др.

Сюжет: Коронавирус
За неделю в Тульской области умерли 32 пациента с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
За неделю в Тульской области умерли 32 пациента с коронавирусом
сегодня, в 11:10, 1 922 0
Сводка оперштаба: в Тульской области 213 человек заразились COVID-19
Жизнь Тулы и области
Сводка оперштаба: в Тульской области 213 человек заразились COVID-19
сегодня, в 10:56, 9 1872 -5
Манеж «Арсенала» продезинфицировали после закрытия инфекционного госпиталя
Жизнь Тулы и области
Манеж «Арсенала» продезинфицировали после закрытия инфекционного госпиталя
1 августа, в 19:16, 74 7667 5
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре
Мир
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре
1 августа, в 16:55, 82 3217 -7
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:02 −4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
масочный режимнарушение масочного режимаполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Разлив мазута на Комбайновом заводе в Туле: возбуждено уголовное дело
Разлив мазута на Комбайновом заводе в Туле: возбуждено уголовное дело
Покинуть Тулу: как быстро переехать в другой регион?
Покинуть Тулу: как быстро переехать в другой регион?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.