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В Новомосковском районе перевернулась автоцистерна с топливом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новомосковском районе перевернулась автоцистерна с топливом

На место происшествия направили сотрудников МЧС и медиков.

Утром 17 июля на 207-м км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань опрокинулась автоцистерна. Информация о происшествии в районе поселка Красный Богатырь поступила на телефон «Единой службы спасения 112» в 11.20.
 
Емкость цистерны 27 тонн. По имеющейся на момент публикации новости информации, в результате ДТП произошел незначительный разлив топлива, объем которого устанавливается.
 
 
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Пострадавших в автоаварии нет.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:30 0
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