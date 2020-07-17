В Новомосковском районе перевернулась автоцистерна с топливом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На место происшествия направили сотрудников МЧС и медиков.

Утром 17 июля на 207-м км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань опрокинулась автоцистерна. Информация о происшествии в районе поселка Красный Богатырь поступила на телефон «Единой службы спасения 112» в 11.20.

Емкость цистерны 27 тонн. По имеющейся на момент публикации новости информации, в результате ДТП произошел незначительный разлив топлива, объем которого устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Пострадавших в автоаварии нет.