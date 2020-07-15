ДТП на ул. Болдина в Туле снял видеорегистратор очевидца

Фото и видео: vk.com/tula.life/

Судя по кадрам, в автоаварии может быть виноват водитель Lifan, который при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра.

14 июля в районе пересечения ул. Болдина и ул. 1-й Трубной в Туле столкнулись Lifan и Hyundai. Автоаварию снял видеорегистратор очевидца.

Судя по кадрам, в автоаварии может быть виноват водитель Lifan, который при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра.

По предварительным данным, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.