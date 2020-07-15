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ДТП на ул. Болдина в Туле снял видеорегистратор очевидца
Фото и видео: vk.com/tula.life/

ДТП на ул. Болдина в Туле снял видеорегистратор очевидца

Судя по кадрам, в автоаварии может быть виноват водитель Lifan, который при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра.

14 июля в районе пересечения ул. Болдина и ул. 1-й Трубной в Туле столкнулись Lifan и Hyundai. Автоаварию снял видеорегистратор очевидца.
 
Судя по кадрам, в автоаварии может быть виноват водитель Lifan, который при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра.
 
По предварительным данным, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:50 +1
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