На ул. Болдина в Туле ударили ножом мужчину

Кадры предоставлены очевидцем

Как сообщил Myslo очевидец, минувшей ночью на ул. Болдина в Туле ударили ножом 51-летнего мужчину. По предварительной информации, повреждение ему нанес в ходе ссоры 29-летний туляк.

Рана оказалась несерьезной, поэтому потерпевший отказался как от госпитализации, так и от претензий к своему оппоненту.

Тем не менее, сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.