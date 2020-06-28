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На ул. Болдина в Туле ударили ножом мужчину
Кадры предоставлены очевидцем

На ул. Болдина в Туле ударили ножом мужчину

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Как сообщил Myslo очевидец, минувшей ночью на ул. Болдина в Туле ударили ножом 51-летнего мужчину. По предварительной информации, повреждение ему нанес в ходе ссоры 29-летний туляк.
 
Рана оказалась несерьезной, поэтому потерпевший отказался как от госпитализации, так и от претензий к своему оппоненту.
 
Тем не менее, сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:58 +8
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