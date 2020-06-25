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Житель Тульской области заплатит более 5 млн рублей за незаконно выкопанный пруд

Житель Тульской области заплатит более 5 млн рублей за незаконно выкопанный пруд

Мужчина незаконно уничтожил плодородный слой почвы площадью 0,8 га.

Житель Заокского района допустил уничтожение плодородного слоя почвы при строительстве пруда. Мужчина выкопал на земельном участке два котлована, сняв плодородный слой почвы на площади 0,8 га.

Специалисты Россельхознадзора установили, что сумма причиненного плодородным почвам ущерба составила 5,17 млн рублей. В районный суд Тульской области был подан иск о взыскании этой суммы. По результатам рассмотрения дела исковые требования были удовлетворены.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 −4
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Место
Тульская областьЗаокский район

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