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Коронавирусный рекорд: за два месяца туляк более 100 раз заказал еду из любимого ресторана
Фото: retail.ru

Коронавирусный рекорд: за два месяца туляк более 100 раз заказал еду из любимого ресторана

Сервис доставки еды Delivery Club на один день назвал в своём приложении рестораны именами постоянных клиентов.

В акции приняли участие 40 ресторанов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Перми, Самары, Волгограда и Тулы. Как уточняет пресс-служба сервиса, все заведения работали во время пандемии в режиме доставки.

Возможность назвать любимый ресторан своим именем получили клиенты, сделавшие заказы на доставку минимум 10 раз за два месяца. Рекордсменом стал туляк по имени Сергей – он заказал еду из любимого японского ресторана 106 раз.

Постоянные клиенты получили подарки от ресторанов и промокоды на доставку еды от сервиса Delivery Club. Уточняется, что в мае число заказов, выполненных курьерами компании, выросло в три раза, по сравнению с прошлым годом – за месяц доставку еды заказали более 5 млн раз.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:15 +3
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