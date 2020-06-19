В Туле замечен Hummer с «игрушечными» номерами: владелец оказался из СССР

Читатель Myslo сообщил в редакцию о том, что на ул. Литейной в Туле периодически паркуется Hummer со странными номерами. Наш корреспондент отправился по указанному адресу и действительно нашел там интересный внедорожник с наклейками «Я гражданин СССР» и советским гербом.

На лобовом стекле — красный флаг с серпом и молотом, а на торпеде — статуэтка, похожая на богиню победы Нику.

Внезапно неподалеку от места парковки «советского» Hummer обнаружился и экипаж ДПС. Сотрудники явно кого-то ждали. Решили подождать и мы. А пока — попытаться выяснить, что же это за номера такие.

Недолгий поиск в интернете показал, что ненастоящие номера предлагают заказать на сайте «ГАИ СССР». Еще там можно получить водительское удостоверение, справку о гражданстве и паспорт СССР образца 1974 года. Для этого нужно заполнить бланки и отправить их вместе со своей фотографией на электронную почту.

Причем есть даже особенные регистрационные знаки категории «для госслужащего». Они предназначены тем, кто планирует заниматься восстановлением конституционного строя СССР либо уже имеет такую «должность». Срок изготовления — 30-40 дней после оплаты.

Интересно, что администрация сайта предлагает потенциальным заказчикам хорошо подумать перед заявкой, при этом называя дороги оккупированными, а номера — вызывающими бешенство у «оккупантов». Там же обладателей таких регистрационных знаков призывают быть непредсказуемыми, неуловимыми и никогда не выезжать из дома в одно и то же время. При дурных предчувствиях перед выездом советуют вызывать такси.

«Мы хотим, чтобы Вы понимали, что это не увеселительная прогулка с девочками на красивых номерах, а будет жесткая борьба с бандитами, одетыми в форму полицаев. Это действительно ряженые бандиты, которые покупают сами себе форму в магазинах. ГИБДД России давно не существует. Оно официально расформировано еще в 2014 году», — гласит один из пунктов на сайте.

Цена полного комплекта «документов» с алюминиевыми номерными знаками 9 тысяч рублей + почтовые услуги. Эконом-вариант — дешевле на 3,6 тысячи. Если же с деньгами совсем туго — можно выделиться и за 1,5 тысячи, но тогда номера придется делать самостоятельно, по присланному макету.

Стоит отметить, что старые советские рубли организаторы всей этой затеи не принимают, ссылаясь на их неликвидность…

Тем временем объявились хозяин Hummer и несколько его знакомых. Мужчины что-то увлеченно обсуждали, смеялись и даже сделали на фоне внедорожника несколько фото.

Инспекторы ДПС остановили обладателя «игрушечных» номеров через несколько сотен метров. После продолжительной беседы один из гаишников, получив наконец стопку бумаг и странные водительские права, вернулся в служебное авто заполнять протокол.

Оказалось, что Hummer был снят с учета еще в 2019 году. На владельца внедорожника уже составляли протокол за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей либо лишение права на управление на срок до трех месяцев. Помимо повторного в отношении водителя составили протокол еще и за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта регистрационными знаками. От комментариев владелец внедорожника воздержался: «...сильно занят, давайте чуть позже». Но, закончив общение с инспекторами, закрыл окна и умчал вверх по улице Демидовской… «Экипаж ДПС остановил для проверки транспортное средство Hummer с государственными регистрационными знаками нестандартного образца, с нарушением требований ГОСТ. В отношении водителя, мужчины 1957 года рождения, составлен протокол по ст. 12.1.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность в виде штрафа в размере до 5 тысяч рублей либо лишение права на управление транспортными средствами на срок до 3 месяцев. Также в отношении мужчины составлен протокол по ст 12.2.1 КоАП РФ, которой предусмотрен штраф в размере до 500 рублей», — прокомментировали Myslo в региональной Госавтоинспекции. Кстати, оказалось, что не так давно на ул. Оборонной в Туле сотрудники ГИБДД уже останавливали «гражданина СССР». 33-летний мужчина, у которого закончился срок действия водительского удостоверения, на голубом глазу предъявил инспектору «советские» права.