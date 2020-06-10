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Под Советском в страшном ДТП с BMW погиб водитель
Фото: vk.com группа «Огаревка/Щекино»

Под Советском в страшном ДТП с BMW погиб водитель

Авария случилась около 11.30 на подъезде к промзоне города.

Около часа назад на подъезде к промышленной зоне в Советске столкнулись внедорожник BMW и «Лада Приора». 

Удар иномарки пришелся на боковую часть отечественной легковушки. Обстоятельства аварии на данный момент устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В ведомстве сообщили, что в результате аварии погиб водитель «Лады» – мужчина 33 лет. Ехавшая с ним 36-летняя женщина госпитализирована с травмами. Также в больницу доставлен и 45-летний водитель BMW.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:14 +1
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