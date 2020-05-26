новости
новости
Регистрация
В Пролетарском округе Тулы возле тайника поймали пару наркодилеров
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В Пролетарском округе Тулы возле тайника поймали пару наркодилеров

Из незаконного оборота изъято около 400 граммов психотропного вещества МДМА и мефедрона.

23-летнюю тулячку и 32-летнего ефремовца подозревают в сбыте психотропных веществ через тайники в подъездах и на улицах. Наркодилеров задержали сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков, при силовой поддержке спецподразделения «Гром». В этот момент злоумышленники делали «закладки» в Пролетарском округе Тулы.
 
 
«При досмотре транспортного средства подозреваемых в присутствии понятых обнаружены и изъяты пакеты с веществом, похожим на наркотическое, спрятанные в подлокотнике и боковом кармане передней пассажирской двери», — сообщили Myslo в УМВД России по Тульской области.
 
В полиции возбуждено уголовное дело. В ходе расследования дома у девушки в присутствии понятых также обнаружены наркотики. По предварительной оценке, всего из незаконного оборота изъято около 400 граммов психотропного вещества МДМА и мефедрона.
 
 
Подозреваемые задержаны. Уголовным кодексом РФ за их деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:29 +7
Другие статьи по темам
Событие
наркотикиполицейские задержали наркодилеров
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пенсионер умер за рулем и попал в ДТП
В Туле пенсионер умер за рулем и попал в ДТП
В Москве парад Победы пройдет 24 июня
В Москве парад Победы пройдет 24 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.