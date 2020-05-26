В Пролетарском округе Тулы возле тайника поймали пару наркодилеров

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Из незаконного оборота изъято около 400 граммов психотропного вещества МДМА и мефедрона.

23-летнюю тулячку и 32-летнего ефремовца подозревают в сбыте психотропных веществ через тайники в подъездах и на улицах. Наркодилеров задержали сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков, при силовой поддержке спецподразделения «Гром». В этот момент злоумышленники делали «закладки» в Пролетарском округе Тулы.

«При досмотре транспортного средства подозреваемых в присутствии понятых обнаружены и изъяты пакеты с веществом, похожим на наркотическое, спрятанные в подлокотнике и боковом кармане передней пассажирской двери», — сообщили Myslo в УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело. В ходе расследования дома у девушки в присутствии понятых также обнаружены наркотики. По предварительной оценке, всего из незаконного оборота изъято около 400 граммов психотропного вещества МДМА и мефедрона.

Подозреваемые задержаны. Уголовным кодексом РФ за их деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.