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В Туле пенсионер умер за рулем и попал в ДТП
Фото: vk.com/tulaproletarskii.

В Туле пенсионер умер за рулем и попал в ДТП

Трагедия произошла на Веневском шоссе.

Днем 26 мая на Веневском шоссе в Туле произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился мертвый водитель.
 
Как сообщили Myslo в региональной полиции, предполагается, что у 87-летнего водителя легковушки во время движения произошел сердечный приступ. Мужчина скончался, а затем врезался в машину, которая следовала впереди него.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:43 +8
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