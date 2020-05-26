В Туле пенсионер умер за рулем и попал в ДТП

Фото: vk.com/tulaproletarskii.

Днем 26 мая на Веневском шоссе в Туле произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился мертвый водитель.

Как сообщили Myslo в региональной полиции, предполагается, что у 87-летнего водителя легковушки во время движения произошел сердечный приступ. Мужчина скончался, а затем врезался в машину, которая следовала впереди него.

В результате ДТП никто не пострадал.