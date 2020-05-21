В Тульской области бывший сотрудник колонии получил 5 лет лишения свободы

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В городе Донской суд вынес приговор 22-летнему бывшему сотруднику исправительного учреждения. Как установили следствие и суд, преступления были совершены в 2019 году.

Договорившись с одним из осужденных, мужчина неоднократно покупал сим-карты сотовых операторов, мобильные телефоны и проносил их в режимное учреждение. За это он получал от заключенного денежное вознаграждение.

Его признали виновным в трех преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий сроком на 4 года. Приговор в законную силу не вступил», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.