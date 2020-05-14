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За сутки в Тульской области рекордное число подтвержденных случаев коронавируса – 98

За сутки в Тульской области рекордное число подтвержденных случаев коронавируса – 98

Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Общее число зараженных за всё время составило 2158 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 7 человек работают в столичном регионе, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

84 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 5527 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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