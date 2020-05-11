В Суворовском районе подростки украли три велосипеда

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Недавно в суворовскую полицию обратился 40-летний житель поселка Черепеть. Мужчина заявил, что ночью из подъезда дома № 6 по ул. Ленина пропали три велосипеда.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выяснили, что двухколесные транспортные средства похитили 17-летний подросток, его 15-летний брат и их 17-летний приятель. Все они живут в селе Рождествено.

«В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенные велосипеды изъяты», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.