новости
новости
Регистрация
В Суворовском районе подростки украли три велосипеда
Фото: Изображение Pexels с сайта Pixabay

В Суворовском районе подростки украли три велосипеда

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Недавно в суворовскую полицию обратился 40-летний житель поселка Черепеть. Мужчина заявил, что ночью из подъезда дома № 6 по ул. Ленина пропали три велосипеда.
 
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выяснили, что двухколесные транспортные средства похитили 17-летний подросток, его 15-летний брат и их 17-летний приятель. Все они живут в селе Рождествено.
 
«В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенные велосипеды изъяты», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:34 +3
Другие статьи по темам
Событие
кражакража велосипеда
Место
Тульская областьЧерепетьСуворовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Когда в Тульской области ожидается пик заболеваемости коронавирусом
Когда в Тульской области ожидается пик заболеваемости коронавирусом
Выезд из Тулы через «Красные ворота» временно закроют
Выезд из Тулы через «Красные ворота» временно закроют
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.