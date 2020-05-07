Специалисты Росреестра расскажут тулякам о регистрации недвижимости
В региональном управлении ведомства пройдёт тематическая горячая линия.
В Управлении Росреестра по Тульской области в среду, 13 мая, состоится горячая линия по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.
На вопросы абонентов будут отвечать государственные регистраторы Управления Росреестра по Тульской области.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 8(4872)30-15-82.
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