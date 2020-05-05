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Ко Дню Победы тульские ветераны получат поздравления от Владимира Путина

Ко Дню Победы тульские ветераны получат поздравления от Владимира Путина

Персональные письма от главы государства будут доставлены адресатам с 6 по 8 мая.

С 6 по 8 мая тульские почтальоны доставят поздравления президента Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной войны. Персональные письма получат более 12 000 человек.

Отмечается, что поздравления будут вручаться получателям лично – если почтальон не застанет ветерана дома, письмо будет месяц храниться в ближайшем отделении «Почты России», а почтальон свяжется с получателем и согласует с ним дату и время доставки. Если выяснится, что адресат переехал, сотрудники почты выяснят его новый адрес и перенаправят письмо.

Поздравления Владимира Путина перевозят в герметичных емкостях, которые исключают контакты отправлений с людьми вне сортировочных центров. На каждом этапе контролируется состояние здоровья специалистов «Почты России», работающих с письмами.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:22 −3
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