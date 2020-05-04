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Жители Косой Горы просят очистить от мусора березовую рощу, посаженную в честь юбилея Победы

Жители Косой Горы просят очистить от мусора березовую рощу, посаженную в честь юбилея Победы

Зеленый уголок поселка превратился в свалку.

В редакцию Myslo от имени жителей Косой Горы обратилась тулячка Евгения Смирнова. Она рассказала, что березовая роща в поселке с каждым днем всё больше напоминает полигон отходов, а не зеленый уголок, созданный в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне.
 
 
 
В связи с этим она просит, чтобы к 75-летней годовщине городские власти навели порядок в роще:
 
«Сейчас эта роща представляет собой жалкое зрелище. Вся в мусоре, такое чувство, что ходишь по свалке. Проводятся субботники силами неравнодушных граждан, но этого мало. Одни мы не справимся. Территория рощи принадлежит муниципалитету. Хочется отметить, что за состояние и благоустройство территорий как по федеральному законодательству, так и по правилам благоустройства города Тулы ответственность несет собственник. В данном случае – муниципалитет. Для этого у него есть и полномочия, и ресурсы, обеспеченные нашими налогами. Ждем от городских властей комплексных мер как по наведению санитарного порядка в роще, так и по воспитанию рублём нарушающих правила благоустройства жителей. Помогите, пожалуйста, может, мы привлечем внимание к проблеме, и рощу очистят!» – написала женщина.
 
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:30 +2
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