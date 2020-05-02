В Туле водителю брызнули в лицо из баллончика и угнали авто

По предварительным данным, вечером в пятницу на второстепенной узкой дороге между проездом Металлургов и ул. Кутузова случился инцидент между двумя компаниями. Они ехали на своих автомобилях навстречу друг другу.

Предположительно, никто из находившихся за рулём не стал уступать право проезда. Тогда молодой человек, сидевший в салоне одного из транспортных средств, брызнул водителю другой машины в лицо из газового баллончика. Второй человек вытащил пострадавшего из машины, сам уселся за руль и уехал на ней в близлежащие дворы. Там он бросил авто, вернулся к месту происшествия и сел в свою машину.

Пострадавший обратился в полицию и за медицинской помощью. При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили местонахождение подозреваемых в противоправном деянии.

18-летний неработающий местный житель признался в умышленном причинении вреда здоровью. Его действия повлекли химический ожог глаз потерпевшего. А 19-летний знакомый подозреваемого признался в угоне ВАЗ-2109, принадлежащего жертве.

В отделе полиции «Криволученский» устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится процессуальная проверка.