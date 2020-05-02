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В Тульской области проходит конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»

В Тульской области проходит конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по туризму по номинациям:

  • «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;
  • «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);
  • «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация «Гид-переводчик»);
  • «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма:

Лариса Соломатина

Из-за эпидемии коронавируса в затруднительных условиях оказались все участники туристического рынка. Турагенты, туроператоры, отельеры, гиды были вынуждены приостановить свою деятельность. При этом важно сберечь квалифицированных специалистов, настоящих профессионалов, именно они – базис для восстановления индустрии туризма. Конкурс будет способствовать повышению престижности профессий сферы туризма и улучшению качества услуг.


Заявки принимаются до 21 июня. Победители получат возможность представить регион на всероссийском этапе и побороться за звание лучшего по профессии в индустрии туризма России.

Узнать более подробную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (4872) 24-98-60.

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