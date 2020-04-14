В жестком ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадали два человека

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 14 апреля в центре Тулы произошло столкновение трёх автомобилей – Lexus RX-350, Opel Zafira и BMW.

По предварительной информации Lexus и BMW двигались по проспекту в сторону ул. Советской. Водители утверждают, что внезапно с ул. Пушкинской на высокой скорости на проспект выскочил Opel. Он столкнулся с BMW – от удара легковушка завалилась на бок и, скользя по проезжей части, врезалась в попутный Lexus, а затем, оказавшись на противоположной стороне проспекта, сбила несколько секций дорожного ограждения.

На момент публикации на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД. По имеющейся информации, в результате аварии в тяжелом состоянии госпитализирован водитель Opel. Также травмы получил водитель BMW. Окончательную причину и обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудниками Госавтоинспекции.

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