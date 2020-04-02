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Трем жителям Суворова тайно начисляли пособия по безработице
Изображение kalhh с сайта Pixabay.

Трем жителям Суворова тайно начисляли пособия по безработице

Но мужчины не получили из этих денег ни копейки.

В Суворове Тульской области бывшая начальница местного Центра занятости населения отправится на скамью подсудимых. Ее обвиняют в трех мошенничествах.
 
По данным следствия, преступления были совершены в период с 1 июня 2018 года по 21 декабря 2019-го. Используя служебное положение, женщина зарегистрировала в качестве безработных троих мужчин, которые даже не знали об этом.
 
«Получая за них из бюджетных денежных средств социальные выплаты в виде пособия по безработице, женщина присвоила более 168 тысяч рублей, причинив Центру занятости населения Тульской области ущерб на указанную сумму», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Суворовский районный суд.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:56 +2
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