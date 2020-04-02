Трем жителям Суворова тайно начисляли пособия по безработице

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Но мужчины не получили из этих денег ни копейки.

В Суворове Тульской области бывшая начальница местного Центра занятости населения отправится на скамью подсудимых. Ее обвиняют в трех мошенничествах.

По данным следствия, преступления были совершены в период с 1 июня 2018 года по 21 декабря 2019-го. Используя служебное положение, женщина зарегистрировала в качестве безработных троих мужчин, которые даже не знали об этом.

«Получая за них из бюджетных денежных средств социальные выплаты в виде пособия по безработице, женщина присвоила более 168 тысяч рублей, причинив Центру занятости населения Тульской области ущерб на указанную сумму», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Суворовский районный суд.