Роспотребнадзор обязал туляков соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев подписал постановление о недопущении распространения коронавируса в Тульской области.

Согласно документу, руководителям организаций, в которых возможно формирование очередей посетителей, необходимо до конца суток 4 апреля нанести разметку, позволяющую соблюдать дистанцию между людьми как минимум в метр.

Соответствующую информацию организации обязаны доводить до своих клиентов.

Подробнее с текстом документа можно ознакомиться здесь.