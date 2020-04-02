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Роспотребнадзор обязал туляков соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

Роспотребнадзор обязал туляков соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев подписал постановление о недопущении распространения коронавируса в Тульской области.

Согласно документу, руководителям организаций, в которых возможно формирование очередей посетителей, необходимо до конца суток 4 апреля нанести разметку, позволяющую соблюдать дистанцию между людьми как минимум в метр.

Соответствующую информацию организации обязаны доводить до своих клиентов.

Подробнее с текстом документа можно ознакомиться здесь.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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