Роспотребнадзор обязал туляков соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга
Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.
Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев подписал постановление о недопущении распространения коронавируса в Тульской области.
Согласно документу, руководителям организаций, в которых возможно формирование очередей посетителей, необходимо до конца суток 4 апреля нанести разметку, позволяющую соблюдать дистанцию между людьми как минимум в метр.
Соответствующую информацию организации обязаны доводить до своих клиентов.
Подробнее с текстом документа можно ознакомиться здесь.
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