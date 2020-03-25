новости
новости
Регистрация
В Калуге раскрыли преступление по украденному в Туле мобильнику
Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области.

В Калуге раскрыли преступление по украденному в Туле мобильнику

Злоумышленники потеряли гаджет на другом месте преступления.

Недавно в калужскую полицию обратился местный житель. Мужчина заявил, что из его автомобиля украли банковские карты, автомагнитолу и видеорегистратор. Общая стоимость похищенного составила около 5 тысяч рублей.
 
В ходе осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили неподалеку от машины потерянный мобильник. Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили, что телефон принадлежит жителю Тулы и был у него украден.
 
«Во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска УМВД России по городу Туле подозреваемые в совершении преступлений были установлены. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 30 и 25 лет», — сообщает пресс-служба калужской полиции.
 
Предполагается, что злоумышленники совершили в Тульской области ряд преступлений и затем скрывались в Калуге. Через некоторое время там они обокрали автомобиль и уехали в Тулу, где и были задержаны.
 
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело и они заключены под стражу. Их проверяют на причастность к другим преступлениям.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:15 +4
Другие статьи по темам
Событие
кражакриминалпроисшествия
Место
Тульская областьКалужская областьТулаКалуга

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицке продолжаются работы по благоустройству набережной
В Богородицке продолжаются работы по благоустройству набережной
1,5 метра между верующими или молитва-онлайн: нововведения в тульских храмах из-за коронавируса
1,5 метра между верующими или молитва-онлайн: нововведения в тульских храмах из-за коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.