В Калуге раскрыли преступление по украденному в Туле мобильнику

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области.

Недавно в калужскую полицию обратился местный житель. Мужчина заявил, что из его автомобиля украли банковские карты, автомагнитолу и видеорегистратор. Общая стоимость похищенного составила около 5 тысяч рублей.

В ходе осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили неподалеку от машины потерянный мобильник. Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили, что телефон принадлежит жителю Тулы и был у него украден.

«Во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска УМВД России по городу Туле подозреваемые в совершении преступлений были установлены. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 30 и 25 лет», — сообщает пресс-служба калужской полиции.

Предполагается, что злоумышленники совершили в Тульской области ряд преступлений и затем скрывались в Калуге. Через некоторое время там они обокрали автомобиль и уехали в Тулу, где и были задержаны.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело и они заключены под стражу. Их проверяют на причастность к другим преступлениям.