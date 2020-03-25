1,5 метра между верующими или молитва-онлайн: нововведения в тульских храмах из-за коронавируса
Для снижения рисков распространения COVID-2019 на территории Тульской области введены ограничения для религиозных организаций.
В Тульской области организациям, независимо от форм собственности, запрещено с 25 марта принимать организованные туристические и паломнические группы. Это касается не только тех, кто приехал из другого региона, но и туляков, отправляющихся в составе группы из одного муниципального образования в другое.
Запрет, действующий до 12 апреля, накануне подписал главный государственный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев.
«Руководителям епархиальных паломнических центров на территории Тульской области прекратить организацию паломнических туров», — отмечается в постановлении.
В этот период религиозные организации обязаны при проведении обрядов и церемоний обеспечить расстояние между прихожанами не менее 1,5 м.