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1,5 метра между верующими или молитва-онлайн: нововведения в тульских храмах из-за коронавируса

1,5 метра между верующими или молитва-онлайн: нововведения в тульских храмах из-за коронавируса

Для снижения рисков распространения COVID-2019 на территории Тульской области введены ограничения для религиозных организаций.

В Тульской области организациям, независимо от форм собственности, запрещено с 25 марта принимать организованные туристические и паломнические группы. Это касается не только тех, кто приехал из другого региона, но и туляков, отправляющихся в составе группы из одного муниципального образования в другое.

Запрет, действующий до 12 апреля, накануне подписал главный государственный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев.

«Руководителям епархиальных паломнических центров на территории Тульской области прекратить организацию паломнических туров», — отмечается в постановлении.

В этот период религиозные организации обязаны при проведении обрядов и церемоний обеспечить расстояние между прихожанами не менее 1,5 м.

Также документ ввел запрет на использование с 00.00 часов 25 марта до 12 апреля одного религиозного предмета (утвари) двумя и более участниками без дезинфекции. Рекомендовано использовать в этом случае одноразовые предметы.
 
Роспотребнадзор настоятельно советует религиозным организациям при проведении богослужений, молитвенных собраний, иных обрядов и церемоний для сокращения числа прихожан в помещениях, зданиях и сооружениях максимально использовать современные технические средства для трансляции службы на прилегающей к храму территории или вовсе проводить онлайн-трансляции богослужений и чтения молитв.
 
 
 
Сюжет: Коронавирус
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