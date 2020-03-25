В Богородицке продолжаются работы по благоустройству набережной

Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области

Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Проект благоустройства стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию из федерального бюджета выделен грант в размере 54 млн рублей.

Концепция проекта предусматривает создание на плотине прогулочной зоны с установкой трибун, зоны тихого отдыха и благоустройство части улицы Пролетарской.

Работы начались в прошлом году. Уже вымощены дорожки, которые проходят вдоль городского сада, благоустроена смотровая площадка, установлены малые архитектурные формы, по всему периметру установлены ограждения, обустроена для пешеходов часть улицы Пролетарская.

Предполагается, что обновленная набережная станет местом для прогулок и проведения мероприятий с живописным видом на дворец и парк, а также единым пространством для развития сервисной экономики и предпринимательской активности в Богородицке.

Окончание работ запланировано на осень этого года.