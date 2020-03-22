Ночью на трассе в Туле фура протаранила несколько авто

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Тульской области.

По одной из версий, водитель большегруза уснул за рулем. Несколько человек госпитализированы, один – в тяжелом состоянии.

Сегодня, 22 марта, около двух часов ночи на перекрестке Одоевского шоссе и поворота на Иншинский (190 км трассы М-2 «Крым») произошло столкновение легковых автомобилей Hyundai, Volkswagen, Daewoo и грузового автомобиля Mercedes.

В результате аварии 4 человека госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии.