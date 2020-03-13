18-летний мошенник из Новомосковска под видом покупателя угнал у пенсионера «Оку» и попал в ДТП

78-летний пенсионер хотел продать автомобиль «Ока» за 20 тысяч рублей и разместил объявление в интернете. Через некоторое время ему позвонил молодой человек и сказал, что готов купить авто.

11 марта, приехав на встречу с продавцом, покупатель сказал, что хотел бы убедиться в пригодности машины для поездки. Получив же ключи, злоумышленник сел за руль и уехал.

Пенсионер вскоре понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Угонщик далеко не уехал – примерно через два километра он попал в ДТП, бросил «Оку» и скрылся. Авария обошлась без пострадавших.

18-летнего неработающего ранее судимого подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», поскольку злоумышленник завладел чужим имуществом именно путём обмана.

У следователей есть предположение, что, прося ключи от машины, молодой человек уже имел умысел на невозвращение транспортного средства законному владельцу, добавляют в пресс-службе.