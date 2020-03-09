36-летний мужчина уехал из Тулы на заработки в Москву и пропал
С 14 февраля 2020 года его местонахождение неизвестно.
Волонтеры «Лизы Алерт» разыскивают 36-летнего Рифата Курбангалиева.
Приметы: рост 165 см, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы черные, короткая стрижка.
Был одет: черная куртка, джинсы, черная шапка, кроссовки или черные ботинки.
Особые приметы: не сгибается мизинец на правой руке.
Если вы видели его, звоните по телефонам: 8 (999)782−72−12, 8 (800)700−54−52 или 112.
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