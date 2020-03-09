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36-летний мужчина уехал из Тулы на заработки в Москву и пропал

36-летний мужчина уехал из Тулы на заработки в Москву и пропал

С 14 февраля 2020 года его местонахождение неизвестно.

Волонтеры «Лизы Алерт» разыскивают 36-летнего Рифата Курбангалиева. 

Приметы: рост 165 см, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы черные, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка, джинсы, черная шапка, кроссовки или черные ботинки.

Особые приметы: не сгибается мизинец на правой руке.

 

Если вы видели его, звоните по телефонам: 8 (999)782−72−12, 8 (800)700−54−52 или 112.

 

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Автор: Юлия Королева
9 марта, в 11:50 −1
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