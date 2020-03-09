32 пьяных водителя пойманы за сутки 8 марта

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В этот день сотрудники Госавтоинспекции Тульской области провели мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.

В течение суток зафиксировано 32 случая управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

По всем фактам составлены административные материалы, в результате их рассмотрения судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.