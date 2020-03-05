новости
новости
Регистрация
В Туле разыскивают 14-летнего подростка

В Туле разыскивают 14-летнего подростка

Парень ушел из дома 4 марта.

Региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовало ориентировку на розыск 14-летнего Алексея Захарова. Днем 4 марта подросток ушел из дома, и на данный момент его точное местонахождение неизвестно.
 
Приметы разыскиваемого: рост 170 см, телосложение нормальное. Глаза серо-голубые. Волосы короткие, светло-русые. Был одет в черную куртку, голубые джинсы, бирюзовый свитер и черные кроссовки.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
розыскпропал подростокпоисковый отряд Лиза Алерт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В кино, как в жизни, всё держится на женщинах!
В кино, как в жизни, всё держится на женщинах!
В России изменят систему оплаты декретных и отпусков
В России изменят систему оплаты декретных и отпусков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.