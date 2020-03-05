В Туле разыскивают 14-летнего подростка

Региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовало ориентировку на розыск 14-летнего Алексея Захарова. Днем 4 марта подросток ушел из дома, и на данный момент его точное местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, телосложение нормальное. Глаза серо-голубые. Волосы короткие, светло-русые. Был одет в черную куртку, голубые джинсы, бирюзовый свитер и черные кроссовки.