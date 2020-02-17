В Туле состоится митинг, посвященный памяти Бориса Немцова

29 февраля в Туле у памятного знака «Жертвам репрессий» (сквер на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова) пройдет митинг, посвященный памяти Бориса Немцова.

Отметим, что мероприятие согласовано с администрацией города. Предполагаемое количество участников митинга — 150 человек.

Напомним, политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.