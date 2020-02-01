На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура

Как сообщил Myslo очевидец, на 10-м километре автодороги Тула-Новомосковск застряла фура MAN. По словам водителя большегруза, он следовал в направлении от Тулы и в районе поворота на Петелино его подрезал другой автомобиль.

Уходя от столкновения он выехал на обочину, где застрял и не смог самостоятельно выбраться. При этом задняя часть полуприцепа находится на проезжей части.

На момент публикации новости на месте работали сотрудники ГИБДД.