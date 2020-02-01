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На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура

На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщил Myslo очевидец, на 10-м километре автодороги Тула-Новомосковск застряла фура MAN. По словам водителя большегруза, он следовал в направлении от Тулы и в районе поворота на Петелино его подрезал другой автомобиль.
 
Уходя от столкновения он выехал на обочину, где застрял и не смог самостоятельно выбраться. При этом задняя часть полуприцепа находится на проезжей части.
 
На момент публикации новости на месте работали сотрудники ГИБДД.
Галерея
На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура, Фото: 1
На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура, Фото: 2
На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура, Фото: 3
На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура, Фото: 4
На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура, Фото: 5
На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура, Фото: 6
На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура, Фото: 7
На обочине дороги Тула-Новомосковск в районе Петелино застряла фура, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:41 +4
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