В Туле мужчина второй раз задержан за погром с битьем стекол

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На этот раз злоумышленник разбил три витрины.

Вечером 30 января в одном из торговых центров Тулы сработала тревожная кнопка. На место немедленно направили экипаж вневедомственной охраны. Возле магазина к ним обратились охранники торговой точки и показали на мужчину, который разбил у них три витрины.

«Сотрудники Росгвардии задержали гражданина. В ходе разбирательства задержанным оказался 33-летний уроженец Липецка, который ранее разбил алкогольную продукцию ножом в одном из сетевых магазинов. Гражданина передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Первый инцидент с этим же мужчиной произошел 21 января. Он ворвался в магазин с ножом в руках и начал бить бутылки с алкоголем, после чего был задержан прибывшим на место экипажем вневедомственной охраны.