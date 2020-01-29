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Центр Тулы замер в пробке из-за тройного ДТП
Фото: скриншот сервиса Яндекс-Карты

Центр Тулы замер в пробке из-за тройного ДТП

На пересечении ул. Советской и ул. Ф. Энгельса столкнулись легковушки.

Как сообщают очевидцы, в районе пересечения ул. Советской и ул. Ф. Энгельса в Туле столкнулись три легковых автомобиля. По предварительной информации, в результате ДТП обошлось без пострадавших.
 
Участники автоаварии заняли сразу несколько полос движения, что привело к образованию внушительной пробки. Транспорт еле движется по ул. Советской, и ряду близлежащих улиц.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:09 +6
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