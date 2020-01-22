Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на ул. Демидовская Плотина женщина на BMW сбила пешехода
Пострадавший мужчина госпитализирован.
21 января в Туле в 18.30 на улице Демидовская Плотина 34-летняя женщина, управляя автомобилем BMW Х-5, сбила пешехода. По предварительным данным, 43-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.
Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде.
Пострадавший мужчина госпитализирован с различными травмами.
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