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В Туле на ул. Демидовская Плотина женщина на BMW сбила пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Демидовская Плотина женщина на BMW сбила пешехода

Пострадавший мужчина госпитализирован.

21 января в Туле в 18.30 на улице Демидовская Плотина 34-летняя женщина, управляя автомобилем BMW Х-5, сбила пешехода. По предварительным данным, 43-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде.

Пострадавший мужчина госпитализирован с различными травмами.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:13 +2
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