В Туле на ул. Демидовская Плотина женщина на BMW сбила пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 января в Туле в 18.30 на улице Демидовская Плотина 34-летняя женщина, управляя автомобилем BMW Х-5, сбила пешехода. По предварительным данным, 43-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде.

Пострадавший мужчина госпитализирован с различными травмами.