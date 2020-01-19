Гидрометцентр: к нам идут снегопады и метели
На следующей неделе в центральной части России выпадет снег.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут от -1 до -6°С, дневная температура там тоже от 0 до -2°С. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки», — рассказал он.
В Гидрометцентре отметили, что к выходным температура в Москве снова повысится.
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