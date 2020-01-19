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Гидрометцентр: к нам идут снегопады и метели

Гидрометцентр: к нам идут снегопады и метели

На следующей неделе в центральной части России выпадет снег.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут от -1 до -6°С, дневная температура там тоже от 0 до -2°С. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки», — рассказал он.

В Гидрометцентре отметили, что к выходным температура в Москве снова повысится.

 
 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
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