Гидрометцентр: к нам идут снегопады и метели

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут от -1 до -6°С, дневная температура там тоже от 0 до -2°С. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки», — рассказал он.

В Гидрометцентре отметили, что к выходным температура в Москве снова повысится.