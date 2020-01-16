Щекинец получил срок и штраф за хранение оружия, боеприпасов и взрывного устройства

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Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении.

В Щекино Тульской области вынесли приговор местному 42-летнему жителю. Мужчина обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства.

Как установили следствие и суд, 12 сентября прошлого года сотрудники обнаружили у него дома незаконно хранящиеся перечисленные выше предметы.

«С учетом собранных по делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По нашей информации, осужденный не является охотником, а оружие, боеприпасы и взрывное устройство хранил «для себя».