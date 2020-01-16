новости
новости
Регистрация
Щекинец получил срок и штраф за хранение оружия, боеприпасов и взрывного устройства
Фото из архива Myslo.

Щекинец получил срок и штраф за хранение оружия, боеприпасов и взрывного устройства

Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении.

В Щекино Тульской области вынесли приговор местному 42-летнему жителю. Мужчина обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства.
 
Как установили следствие и суд, 12 сентября прошлого года сотрудники обнаружили у него дома незаконно хранящиеся перечисленные выше предметы.
 
«С учетом собранных по делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
По нашей информации, осужденный не является охотником, а оружие, боеприпасы и взрывное устройство хранил «для себя».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:13 +3
Другие статьи по темам
Событие
приговорсудпроисшествияоружие
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Криволучья просят обустроить площадку для выгула собак
Жители Криволучья просят обустроить площадку для выгула собак
Сергей Харитонов вошел в рабочую группу по изменению Конституции
Сергей Харитонов вошел в рабочую группу по изменению Конституции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.