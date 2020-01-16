Жители Криволучья просят обустроить площадку для выгула собак

Фото: pixabay.com.

С таким предложением они обратились в городскую администрацию.

Заместитель председателя ТОС «Криволученский» обратилась с рядом вопросов и предложений в администрацию Тулы. Они касались ремонта дорожного покрытия, организации дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по просьбе жителей проработают вопрос прямого дорожного сообщения в районе магазина «Магнит» с улицей Приупской.

Также жители попросили организовать площадку для выгула собак и восстановить спортплощадку за торговым домом «Демидовский».

Глава администрации города Дмитрий Миляев пообещал все озвученные вопросы проработать:

– Мы как раз искали место, где можно еще одну спортивную площадку установить, и тоже обратили внимание на этот участок. Что касается площадки для выгула собак, то здесь также надо найти оптимальный вариант.

Многие жители не хотят, чтобы такие площадки были рядом с домом, а собаководы не хотят ходить далеко.

Нужно найти оптимальное решение, которое бы всех устраивало.