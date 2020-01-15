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На ул. Жаворонкова в Туле 16 января ограничат движение транспорта

На ул. Жаворонкова в Туле 16 января ограничат движение транспорта

Там будут проводиться работы по удалению аварийной части дерева.

В четверг, 16 января, в центре Тулы, на ул. Жаворонкова (от пр-та Ленина до ул. Ф. Энгельса), рабочие будут удалять часть аварийного дерева, расположенного рядом с проезжей частью и тротуаром.

Во избежание возникновения травмоопасных ситуаций с 9.30 до 15.30 на этом участке будет ограничено движение транспорта. Сотрудники городской администрации просят водителей не создавать помех и выбирать альтернативные маршруты.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:19 +3
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Место
Тулаулица Жаворонкова

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