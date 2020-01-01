Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования ушел с должности

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31 декабря 2019 года Борис Федорченко ушел с должности директора территориального фонда обязательного медицинского страхования. По имеющейся информации, он написал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию.



Борис Николаевич руководил территориальным фондом с осени 1994 года. В настоящее время исполняющим обязанности директора ТФОМС назначен Юрий Тулянкин. Ранее он занимал должность заместителя.