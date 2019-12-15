В тульской «Искре» открылась новогодняя ярмарка: фоторепортаж

Фото Алексея Горохова

Накануне, 14 декабря, во внутреннем дворике «Искры», открылась новогодняя ярмарка. Для гостей звучала живая музыка, все желающие могли угоститься согревающими напитками, ароматным кофе и чаем, приготовленным на огне. В первый день работы ярмарки для туляков прошёл интерактивный спектакль «Мастерская Санты» и открытие инсталляции ЁЛКАСЛОВ.

Все гости получили подарки от Санта-Клауса и услышали выступление певицы Наташи Ринич. В воскресенье ярмарка продолжит работу – с 18.00 до 23.00 в Атриуме «Искры» пройдёт игротека от клуба «Поигрушки» – вас ждут настольные игры на любой вкус, отличная компания и новогоднее настроение.