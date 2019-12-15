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В тульской «Искре» открылась новогодняя ярмарка: фоторепортаж
Фото Алексея Горохова

В тульской «Искре» открылась новогодняя ярмарка: фоторепортаж

Приходите зарядиться праздничным настроением!

Накануне, 14 декабря, во внутреннем дворике «Искры», открылась новогодняя ярмарка. Для гостей звучала живая музыка, все желающие могли угоститься согревающими напитками, ароматным кофе и чаем, приготовленным на огне. В первый день работы ярмарки для туляков прошёл интерактивный спектакль «Мастерская Санты» и открытие инсталляции ЁЛКАСЛОВ.

Все гости получили подарки от Санта-Клауса и услышали выступление певицы Наташи Ринич. В воскресенье ярмарка продолжит работу – с 18.00 до 23.00 в Атриуме «Искры» пройдёт игротека от клуба «Поигрушки» – вас ждут настольные игры на любой вкус, отличная компания и новогоднее настроение.

Самые атмосферные кадры с открытия ярмарки – в фоторепортаже Алексея Горохова.

Галерея
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Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 15
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Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 32
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Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 34
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Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 36
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 37
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 38
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 39
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 40
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 41
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 42
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 43
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 44
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 45
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 46
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 47
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 48
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 49
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 50
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 51
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 52
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 53
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 54
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 55
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 56
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 57
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 58
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 59
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 60
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 61
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 62
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 63
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 64
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 65
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 66
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 67
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 68
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 69
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 70
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 71
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 72
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 73
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 74
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 75
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 76
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 77
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 78
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 79
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 80
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 81
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 82
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 83
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 84
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 85
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 86
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 87
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 88
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 89
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 90
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 91
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 92
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 93
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 94
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 95
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 96
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 97
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 98
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 99
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 100
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 101
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 102
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 103
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 104
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 105
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 106
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 107
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 108
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Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 111
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 112
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 113
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 114
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 115
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 116
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 117
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 118
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 119
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 120
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 121
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 122
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 123
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 124
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 125
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 126
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 127
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 128
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 129
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 130
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 131
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 132
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 133
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 134
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 135
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 136
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 137
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 138
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 139
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 140
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 141
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 142
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 143
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 144
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 145
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 146
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 147
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 148
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 149
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 150
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 151
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 152
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 153
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 154
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 155
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 156
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 157
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 158
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 159
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 160
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 161
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 162
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 163
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 164
Новогодняя ярмарка в "Искре", Фото: 165
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:11 +4
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