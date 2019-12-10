Евгений Петросян женился на тулячке Татьяне Брухуновой

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova.

Известный российский юморист 74-летний Евгений Петросян женился на своей помощнице — 30-летней тулячке Татьяне Брухуновой. По сообщениям СМИ, пара расписалась в начале декабря.

Сами молодожены пока никак не прокомментировали эти слухи. Отметим, что Татьяна несколько дней назад опубликовала на своей страничке в Instagram букет белых пионов, похожий на свадебный.

Подписчики Татьяны тут же принялись поздравлять ее в комментариях:

— Вы с Евгением Вагановичем прекрасная пара. Очень рад, что именно с Вами он нашёл своё счастье. Берегите его. И ещё раз, с замужеством!

— Счастья вам. И до лампочки, что вам говорят в спину.

— Татьяна, Вы боролись за свое счастье и победили! Теперь остается только наслаждаться этим счастьем, чего я Вам и желаю. И не обращать внимания за злопыхателей!

— Здорово, поздравляю! Теперь ждем-с наследника!

Напомним, что информация о романе Брухуновой и Петросяна появилась еще летом 2018 года после того, как Евгений Ваганович объявил о своем разводе с Еленой Степаненко. К слову, по некоторым данным, бывшие супруги до сих пор не смогли поделить совместно нажитое имущество, которое, по слухам, составляет полтора миллиарда рублей.

Татьяна Брухунова родилась и выросла в Туле, в 2008 году в 19-летнем возрасте уехала в Москву, поступать в университет культуры и искусств. Живя в Туле, состояла в фан-сообществе певца Авраама Руссо и вела его интернет-сайт. Об этом пишет Life.

В МГУКИ девушка окончила факультет менеджмента и стала дипломированным арт-директором. Предыдущий опыт работы и полученные в институте знания помогли ей занять заметное место в фанатском сообществе юмористической программы «Кривое зеркало». Там она и познакомилась с Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

Из преданной фанатки Татьяна за несколько лет превратилась в правую руку Евгения Вагановича.