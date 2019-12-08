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Красивые и талантливые: в Туле прошел конкурс «Мисс Совершенство — 2019»

Красивые и талантливые: в Туле прошел конкурс «Мисс Совершенство — 2019»

XI Всероссийский фестиваль культуры и таланта прошел на сцене Тульской областной филармонии. Фестиваль организован модельным агентством Linda.

В фестивале «Мисс Совершенство — 2019», который прошел в нашем городе 7 декабря, приняли участие 26 девочек в возрасте от трех до 15 лет. География участниц впечатляет: Тула, Алексин, Москва, Рязань, Орел, Тамбов.

Конкурсанток ждали четыре выхода: представление, визитка, творческий номер и выход в вечерних платьях. В первом выходе девочки появились на сцене в джинсах и фирменных майках с символикой конкурса. Затем кратко рассказали о себе, а в творческом конкурсе раскрыли все свои таланты - девочки проявили себя в разных областях: вокале, танцах, гимнастике, искусстве рассказывать стихи, знании иностранных языков и даже в мастерстве создания кукол-оберегов.

По результатам конкурса каждая девочка получила свой титул, ленту и подарок. А в каждой возрастной номинации были выбраны победительницы.

«Вторая маленькая Мисс Совершенство» — Ева Новикова (Тамбов).

«Вторая Мини-мисс Совершенство» Маргарита Золотарева (Рязань, в центре).

«Вторая юная Мисс Совершенство» Екатерина Баринова (Рязань).

«Первая маленькая Мисс Совершенство» Милана Антиповская (Рязань, справа в красном платье).

«Первая Мини-мисс Совершенство» Ярослава Агафонова (Тула).

«Первая юная Мисс Совершенство» Елизавета Елисейкина (Орел).

«Маленькая Мисс Совершенство» — Варвара Семкина (Тула).

«Мини-мисс Совершенство» — Алина Тарасова (Тула).

«Юная Мисс Совершенство» — Алина Николаева (Рязань).

Организаторы приготовили для участниц два престижных дополнительных титула. «Маленькой Принцессой — 2019» стала Милана Цапленкова (Рязань).

«Юной Принцессой 2019» стала Мирослава Прохорова (Тула).

Жюри предстояло решить ещё одну задачу — кто же из этих трёх прекрасных девочек — обладательниц титула «Мисс Совершенство» в своих возрастных группах — станет обладательницей Гран-при фестиваля? Алина Николаева, Алина Тарасова или Варвара Семкина?

Голосование было тайным. Каждый член жюри написал имя своей фаворитки на листке бумаги, вложил в конверт и передал председателю жюри Якову Соловьеву, пианисту, заслуженному артисту России, солисту Тульской областной филармонии.

Большинством голосов победу одержала самая юная участница конкурса, малышка Варя Семкина.

 

Галерея
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Мисс Совершенство 2019, Фото: 29
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Мисс Совершенство 2019, Фото: 31
Мисс Совершенство 2019, Фото: 32
Мисс Совершенство 2019, Фото: 33
Мисс Совершенство 2019, Фото: 34
Мисс Совершенство 2019, Фото: 35
Мисс Совершенство 2019, Фото: 36
Мисс Совершенство 2019, Фото: 37
Мисс Совершенство 2019, Фото: 38
Мисс Совершенство 2019, Фото: 39
Мисс Совершенство 2019, Фото: 40
Мисс Совершенство 2019, Фото: 41
Мисс Совершенство 2019, Фото: 42
Мисс Совершенство 2019, Фото: 43
Мисс Совершенство 2019, Фото: 44
Мисс Совершенство 2019, Фото: 45
Мисс Совершенство 2019, Фото: 46
Мисс Совершенство 2019, Фото: 47
Мисс Совершенство 2019, Фото: 48
Мисс Совершенство 2019, Фото: 49
Мисс Совершенство 2019, Фото: 50
Мисс Совершенство 2019, Фото: 51
Мисс Совершенство 2019, Фото: 52
Мисс Совершенство 2019, Фото: 53
Мисс Совершенство 2019, Фото: 54
Мисс Совершенство 2019, Фото: 55
Мисс Совершенство 2019, Фото: 56
Мисс Совершенство 2019, Фото: 57
Мисс Совершенство 2019, Фото: 58
Мисс Совершенство 2019, Фото: 59
Мисс Совершенство 2019, Фото: 60
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:38 +1
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