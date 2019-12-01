В Богородицке 17-летнего сына бывшего депутата подозревают в нападении и угоне

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По предварительной информации, он избил мужчину, а затем угнал его автомобиль.

Конфликт начался в местном кафе «Элит» в ночь на 1 декабря.

На настоящий момент известно, что подвыпивший 17-летний богородчанин с приятелями избил мужчину, а затем угнал его автомобиль SEAT Ibiza. Но далеко уехать не смог: попал в ДТП, после чего был задержан.

Известно, что речь идет о сыне бывшего Богородицкого депутата.

По данным Myslo, 29-летний потерпевший получил ссадины и ушибы, в больницу за медпомощью не обращался.

Делом занимается региональный следственный комитет.