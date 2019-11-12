В Богородицке пенсионера будут судить за покушение на убийство

В Тульской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Богородицкого района. Пенсионера обвиняют в покушении на убийство.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 5 июля этого года. Обвиняемый выпивал с потерпевшим, поссорился с ним и, собираясь убить, нанес удары ножом в грудь, шею и плечо.

«Противоправные действия обвиняемого были пресечены присутствовавшими на месте происшествия знакомыми потерпевшего, которые не позволили обвиняемому довести преступление до конца. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана надлежащая медицинская помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.