Пенсионный фонд предупреждает туляков о мошенниках

Пенсионный фонд предостерегает пенсионеров от необдуманной траты денег за пустые обещания по увеличению их пенсий.

– В Тульской области появились юридические компании, обещающие значительное повышение пенсий на основании составленного ими заявления. За составление заявлений эти фирмы берут немалые деньги. Однако их обещания ничем не подкреплены и никаких гарантий не дают, — говорится в сообщении ПФР.

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