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Пенсионный фонд предупреждает туляков о мошенниках

Пенсионный фонд предупреждает туляков о мошенниках

Будьте внимательны!

Пенсионный фонд предостерегает пенсионеров от необдуманной траты денег за пустые обещания по увеличению их пенсий.

– В Тульской области появились юридические компании, обещающие значительное повышение пенсий на основании составленного ими заявления. За составление заявлений эти фирмы берут немалые деньги. Однако их обещания ничем не подкреплены и никаких гарантий не дают, — говорится в сообщении ПФР.

Пенсионный фонд консультирует граждан и оказывает государственные услуги совершенно бесплатно. Поэтому с любыми вопросами компетенции ПФР можно обращаться в клиентские службы лично либо по телефону, по почте или в электронном виде.

Адреса и контактные телефоны органов ПФР размещены на официальном сайте ПФР.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:49 −1
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